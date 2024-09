Saronno | trovato in strada con una ferita alla testa muore in ospedale Cosa gli è successo?

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 6 settembre 2024), 6 settembre 2024 –agonizzante in mezzo a unaingli è? È un giallo quanto accaduto poco prima della mezzanotte in via Frua, a, in provincia di Varese. L’avvistamento Il corpo di un uomo ferito è stato notato sulla carreggiata da un automobilista di passaggio che ha subito allertato i soccorsi. Sul posto, durante un temporale, sono intervenuti i carabinieri della compagnia e i mezzi del 118. L'uomo, di 59 anni, residente non lontano dal punto in cui è stato(avrebbe avuto con sé i documenti) aveva rimediato una profonda, con abbondante emorragia, ed è morto prima del trasporto in. Le indagini sono aperte. Le ipotesi Il 59enne potrebbe essere stato investito da un'auto pirata mentre attraversava.