Sangiuliano travolto dal caso Boccia si dimissioni al suo posto arriva Giuli

(Di venerdì 6 settembre 2024)irrevocabili. Si chiude con una lettera presentata alla premier Giorgia Meloni l’esperienza di governo dell’ormai ex ministro della Cultura Gennarofinito sotto i riflettori per ildella relazione con la ex (non) collaboratrice Maria Rosaria. Unche da giorni, tra smentite e controsmentite, repliche e controrepliche dei protagonisti teneva in bilico il governo. E’ la seconda volta in pochi giorni, come dichiarato dallo stessoin una recente intervista al Tg1, che il ministro rassegna le. In quell’occasione, a differenza di oggi, la premier Giorgia Meloni aveva però deciso di respingerle. Si chiude così una querelle che aveva creato non pochi imbarazzi all’esecutivo. Con la presidente del Consiglio che ha già nominato il nuovo titolare del ministero della Cultura.