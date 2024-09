Sangiuliano? Non lo invidio cosa dovrà passare L' ex marito della Boccia bomba da Del Debbio

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) "Non sono stupito e nonneanche il ministro perché quello che passerà non se lo può neanche immaginare". Queste le parole dell'exdi Maria Rosaria, raggiunto telefonicamente in esclusiva da 4 di sera, programma condotto da Paolo Delin access prime-time su Rete 4. "Se vuole le lascio il numero del mio avvocato che mi sta curando il divorzio dopo dieci anni con la signora, e non dottoressa, signora e ripeto signora", aggiunge. Quando gli viene chiesto se sono stati sposati per dieci anni, l'uomo risponde: "Ma lei è pazzo? Dieci anni con la signora? Assolutamente no, un anno mi è bastato e mi è avanzato". Quindi conclude: "Io non vorrei proprio essere rilevante, mi creda, perché un anno mi è bastato e avanzato. A me non interessano i riflettori, mi interessa solo stare lontano da quella persona".