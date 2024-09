Sangiuliano | Dimissioni irrevocabili

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 6 settembre 2024) 17.26 Il ministro della Culturasi è dimesso. In una lettera scritta alla premier Meloni, visionata dall'Adnkronos, il ministro scrive: "Caro presidente, cara Giorgia, dopo aver a lungo meditato, in giornate dolorose e cariche di odio nei miei confronti da parte di un certo sistema politico mediatico, ho deciso di rassegnare in terminile mieda ministro della Cultura".