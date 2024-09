San Vittore morto carbonizzato in cella un detenuto egiziano di 18 anni avrebbe appiccato l' incendio in segno di protesta

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di venerdì 6 settembre 2024) Jussef Baron Motkar Loka, un ragazzo di 18di origini egiziane, èa causa di un, la scorsa notte, nella suadel carcere milanese di San. Eradal mese di luglio per rapina e si trovava in carcere in custodia cautelare in attesa di giudizio. Insi