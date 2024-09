Sabalenka e Pegula | sfida a Stelle e Strisce per il Titolo degli US Open

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di venerdì 6 settembre 2024) Arynae Jessicasi preparano a contendersi ildel singolare femminile agli US. La bielorussa cerca il secondo successo consecutivo in finale, mentre per l'americana sarà la prima volta in un atto conclusivo di uno Slam. L'articoloper ilUSproviene da Il Difforme.