Ruba monopattino da un condominio Ma viene scoperta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 6 settembre 2024) Si è intrufolata nel cortile di undi viale Montegrappa e hato un. Ma è stata sorpresa dal proprietario che si è affacciato al balcone. Lei ha provato a fuggire scavalcando la recinzione, ma l’uomo è sceso e l’ha inseguita mentre chiamava la polizia. La donna, una 41enne italiana, poi ha consegnato il mezzo ad un altro uomo che lo ha caricato a bordo dell’auto per poi dileguarsi. Ma proprio in questo frangente, la vittima del furto l’ha raggiunta e nello stesso momento è arrivata anche una volante che ha diviso i due litiganti scongiurando il peggio e poi ha denunciato la donna in stato di libertà per furto aggravato e violazione di domicilio.