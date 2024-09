Roma il VIDEO del GOL di Dybala con l’Argentina | serata con la NUMERO DIECI di Messi sulle spalle

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 6 settembre 2024) Paulodifficilmente scorderà questa: il giocatore dellaha segnato in Nazionale con ladiPauloin gol con la Nazionale. Il calciatore della, entrato in campo al 79esimo al posto di Mac Allister, ha impiegato dodici minuti per ricevere l’assist di Garnacho e realizzare il definitivo 3-0. L’ex