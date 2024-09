Roma Anna sbarca al Nice | la serata dopo il dominio in classifica

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 6 settembre 2024)Pepe, meglio nota come, la rapper italiana che sta conquistando il pubblico con il suo sound fresco ed energico, approderà avenerdì 6 settembre.un'estate in tour in varie città italiane, l'artista si esibirà al, situato in via Maurizio Barendson, zona Saxa Rubra. Conosciuta come la rapper femminile più ascoltata su Spotify,ha raggiunto la popolarità grazie a brani accattivanti come il tormentone estivo 30°C, attualmente in rotazione su tutte le principali stazioni radiofoniche. Recentemente ha pubblicato il suo primo album, Vera Baddie, che ha dominato per tre settimane ladei dischi più venduti in Italia.