Rifiuti rimossi in via Manganario | l' intervento di Salerno Pulita

Leggi tutta la notizia su salernotoday

(Di venerdì 6 settembre 2024) Rispondendo alle segnalazioni di alcuni residenti, così come previsto dal programma ordinario dinei quartieri, si è provveduto nel pomeriggio di oggi, venerdì 6 settembre, alla rimozione di un cumulo diabbandonati in viaha colto l’occasione per