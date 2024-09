Regolamento Louis Vuitton Cup 2024 come funziona il torneo di selezione per l’America’s Cup 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 6 settembre 2024) Archiviata la Preliminary Regatta di Barcellona, che ha offerto ai team in gara preziose indicazioni, l’avvicinamento alCupprosegue con laCup, ilcherà il challenger per la competizione più antica al mondo. Il team vincitore sfiderà il Defender, Emirates Team New Zealand, cioè il detentore della Vecchia Brocca. La classifica della regata preliminare non ha fornito punti validi per laCup, ma ha comunque regalato informazioni preziose ai team, visto che l’ultima Preliminary Regatta è stata la prima con gli AC75 in gara sul formato del Match Race. Ora si fa sul serio e da giovedì 29 agosto inizierà il Round Robin dellaCup: tutti i team si affrontano due volte tra di loro. Le prime quattro classificate avanzeranno alla semifinale.