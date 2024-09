Quando la vita ti toglie il fiato

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di venerdì 6 settembre 2024) Fino all’ultimo dei suoi giorni, Marisa Ansaldo avrebbe conservato un ricordo nitido di quel risveglio di inizio agosto. Nella memoria, come se tutto fosse accaduto appena ieri, si sarebbe rivista affondare il viso nelle mani colme d’acqua fresca e rabbrividire di sollievo. Quella mattina l’aria era immobile. Lei mangiava in silenzio e di tanto in tanto si abbandonava a qualche espressione di disappunto per il linguaggio di Betta o per le battute scherzose che Marisa e Stelvio si scambiavano con quella complicità che faceva più amara la solitudine che si portava dentro. L’idea gli frantumava la sua musica in testa, come se fosse impossibile ritrovare l’armonia in una realtà in cui cose così orrende possono accadere. Per tutto il viaggio, alla ricerca di qualcosa che rappacificasse il caos che gli era esploso dentro. Ma niente.