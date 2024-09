Quando finirà il caldo Meteo Giuliacci | la data da segnare in rosso

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 6 settembre 2024) Ildescrive una situazione in rapido cambiamento. Si tratta di una perturbazione che arriverà dall'ovest della Francia e si allargherà praticamente a tutte le Regioni italiane. Come affermano gli esperti di.it, questa volta il peggio non arriverà soltanto nelle regioni settentrionali e tirreniche ma si allargherà anche al sud (anche se lì le masse d'aria calda saranno ancora molto vicine). Questa volta, però, la situazione vedrà le temperature scendere rapidamente e tornare nella media del periodo. Attenzione alle piogge che si abbatteranno soprattutto sul nord, zone tirreniche e Sardegna. Il giorno peggiore sarà proprio domenica 8 settembre.