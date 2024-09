Precipita da un muro in costruzione | morto operaio a Nocera Superiore

Leggi tutta la notizia su salernotoday

(Di venerdì 6 settembre 2024) Ancora un incidente sul lavoro nel salernitano. Ieri undi 66 anni è caduto, per cause in corso di accertamento, da uninall’interno di un cantiere a.La corsa in ospedaleSul posto sono giunti i sanitari del 118 che lo hanno trasportato d’urgenza