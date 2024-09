Porta Maggiore l’opera d’arte che incuriosisce

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 6 settembre 2024) Passando perin questi giorni è impossibile non aver notato un’operaintitolata ’Stop Feminine Bodies Explotaition’, dello street artist Giovanni Elmi, in arte MacKenzie, proprietario di un piccolo laboratorio in via Fondazza. L’installazione, ha attirato l’attenzione di vigili del fuoco e carabinieri, che sono accorsi per controllare che non vi fossero esplosivi. "Volevo attirare l’attenzione sulla violenza che subiscono le donne ogni giorno – spiega l’artista –, e dimostrare ad una persona cara e che ha ispirato, che le sono vicino".