Pg Sava | Borghesia mafiosa viva e vegeta politica faccia sua parte

(Di venerdì 6 settembre 2024) Palermo, 6 set. (Adnkronos) – “Ognuno deve fare la proprianella lotta alla mafia, mi riferisco anche allache deve mantenere le promesse elettorali, soprattutto con riguardo ai quartieri più degradati. La favoletta che la mafia è sconfitta è una favoletta che ci dobbiamo dimenticare. Perché, diciamolo con chiarezza, anche se sono stati raggiunti tanti risultati e sono stati arrestati molti boss mafiosi, i mafiosi non sono scomparsi. Si sono semplicemente riadattati, sono fluidi, sono ovunque e hanno capito che sparare non conviene, e che si spara solo quando è indispensabile. Ma esistono e sono fortissimi, e hanno il loro bacino nella povera gente a cui non vengono date risposte. E che magari trova risposte nell’offerta deviante del crimine organizzato”.