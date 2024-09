Per il Leone d' oro si parla di una sfida a tre tra La stanza accanto di Pedro Almodóvar Ainda estou aqui di Walter Salles e Queer di Luca Guadagnino

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 6 settembre 2024) Ultimo giorno, ultima corsa. Si chiude oggi il Concorso della Mostra del cinema di Venezia 2024 e inizia il totovincitori. Che, va premesso, non è mai stato così difficile da delineare, perché non c’è un film che abbia veramente colpito al cuore come nel 2023 era accaduto con Povere creature!.