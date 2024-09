Pensioni | Orlando ‘no ulteriore indicizzazione governo non scarichi su pensionati’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 6 settembre 2024) Roma, 6 set. (Adnkronos) – “Il reddito disponibile degli italiani è sceso del 6%. Se ne parla pochissimo. Eppure dalla pandemia in poi i posti di lavoro sono continuati a crescere. Questo vuol dire due cose”. Lo scrive Andreasui social. “La prima è che il lavoro non è più la via d?uscita dalla povertà, e anzi è per molti, anche quelli che in passato venivano collocati nel ceto medio, una condizione che genera incertezza e angoscia. È un fenomeno che viene da lontano e che non si risolve con la bacchetta magica. Tuttavia salario minimo, riforma della contrattazione, politiche industriali, condizionalità nei trasferimenti alle imprese dovrebbero essere al centro dell?attenzione del. E non lo sono”.“La seconda è che l?inflazione ha scavato nella società italiana.