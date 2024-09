Paura sulla Provinciale | pulmino di calciatori si schianta contro le rocce

Leggi tutta la notizia su bresciatoday

(Di venerdì 6 settembre 2024) L'impatto violentoleche costeggiano la237 del Caffaro ha danneggiato parecchio ilsu cui viaggiava una squadra di calcio a 5. Per fortuna, le conseguenze per i giocatori a bordo non sono state gravi: tanto, tantissimo spavento ma ferite lievi. Pauroso