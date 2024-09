Papa in Nuova Guinea appello per detenuto italiano | Francesco aiutaci

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di venerdì 6 settembre 2024) La lettera al Pontefice di Juanita Costantini per il suo compagno Carlo, recluso nel Paese dal 2020 Da più di quattro anni è bloccato in Papua, accusato di traffico di droga prima, di terrorismo internazionale poi. Lui è l'Carlo D'Attanasio, oggi ha 55 anni, nel 2019 partito in barca a vela per