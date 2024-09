Ostetricia del Policlinico al via la nuova edizione del corso preparto | ecco tutti gli appuntamenti

Leggi tutta la notizia su messinatoday

(Di venerdì 6 settembre 2024) Al via unadeldi accompagnamento alla nascita promosso dall’Unità ospedaliera complessa die Ginecologia deldi Messina. Sette in tutto gliprevisti, a cui possono partecipare tutte le future mamme che lo desiderano. Per accedere è