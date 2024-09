Oroscopo Paolo Fox 7 settembre 2024 | esame di coscienza per il Sagittario

Leggi tutta la notizia su ultimora.news

(Di venerdì 6 settembre 2024) L'diFox del 7si forma sotto un quadro astrale intenso, con la Luna in Scorpione che accompagna molti segni d'acqua nel corso dell'interno weekend. Amore, lavoro, vita sociale, denaro, famiglia e altro ancora, attraverso le parole del famoso astrologo italiano questa giornata potrà essere vissuta con meno problematiche possibili. Vediamo le previsioni astrologiche diFox di sabato 7, ricordando di osservare anche il proprio ascendente al fine di ottenere unaccurato.del 7diFox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - L'diFox dell'Ariete consiglia di non agitare troppo le acque infiammando le polemiche. Sarà un sabato faticoso e pesante. Toro - L'diFox del Toro annuncia una buona occasione. Cerca di accorciare i tempi, non tirarla per le lunghe.