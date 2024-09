Oasis il prezzo dinamico dei biglietti ormai è un caso europeo | “Vi spiego perché può violare le regole”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 6 settembre 2024) Abbiamo parlato con Brando Benifei, eurodeputato PD, per capire in che modo il sistema di vendita è lesivo nei confronti dei consumatori. È già stato presentato alla Commissione europea un'interrogazione per denunciare il sistema del dynamic pricing per l'acquisto deidi un concerto.