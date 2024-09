Nuovo infortunio in nazione | c’è di nuovo di mezzo la Juventus

Leggi tutta la notizia su rompipallone

Ultimo aggiornamento 6 Settembre 2024 20:44 di redazione Sosta nazionali, arriva l'ennesimo. Ancora una volta viene coinvolta la Juventus di Thiago Motta. Nonostante l'ottimo avvio in campionato, la questione riguardante gli infortuni continua ad essere un problema in casa Juventus. Nonostante l'arrivo di Thiago Motta e il conseguente cambio dello staff, non sembra essere cambiata la situazione relativa ai frequenti infortuni. Sono già tanti, infatti, i giocatori bianconeri che sono già stati costretti a fermarsi ai box per problemi fisici, con particolare attenzione rivolta agli infortuni di natura muscolare, già quattro in questa prima parte di stagione. Già nella gara d'esordio di campionato contro il Como, Thiago Motta ha subito perso Khephren Thuram e Timothy Weah, entrambi a causa di problemi di natura muscolare.