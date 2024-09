Nuova area fitness pubblica a Rapallo via libera al progetto

Leggi tutta la notizia su genovatoday

(Di venerdì 6 settembre 2024) Entro la primavera del 2025 nascerà la primaall'aria aperta edicon sette attrezzi multifunzionali di cui uno inclusivo per le persone con disabilità, a servizio di cittadini, ospiti ma anche delle vicine scuole e a costo zero per il Comune.Nel corso della