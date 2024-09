Nocera Superiore | operaio 66enne perde la vita dopo una caduta

Leggi tutta la notizia su zon

(Di venerdì 6 settembre 2024) Un altro tragico incidente sul lavoro ha scosso il Salernitano. Ieri, undi 66 anni è caduto da un muro in costruzione all'interno di un cantiere a, per cause ancora in corso di accertamento. Trasporto in ospedale e decesso I sanitari del 118 sono intervenuti tempestivamente, trasportando l'uomo d'urgenza all'ospedale Umberto I diInferiore. Purtroppo, nonostante i tentativi di salvarlo, l'è deceduto poche orea causa delle gravi ferite riportate nell'impatto con il suolo. Indagini in corso I carabinieri, giunti sul luogo dell'incidente, hanno effettuato un primo sopralluogo nel cantiere e avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell'accaduto. La tragedia ha suscitato profondo dolore nella comunità diInferiore, dove l'risiedeva.