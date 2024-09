Nocera Superiore incidente sul lavoro | muore operaio di 66 anni

Leggi tutta la notizia su teleclubitalia

(Di venerdì 6 settembre 2024) Ancora una morte bianca in Campania. Questa volta aperde la vita undi 66, deceduto in un cantiere privato nel pomeriggio di ieri, 5 settembre.suldi 66Secondo una prima ricostruzione, il 66enne era impegnato nella rimozione di una struttura in legno L'articolosuldi 66Teleclubitalia.