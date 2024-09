' No' all' autonomia differenziata raccolta firme del comitato ferrarese | dove e quando

Leggi tutta la notizia su ferraratoday

(Di venerdì 6 settembre 2024) Ilper il ritiro di ogni, l’unità della repubblica e l’uguaglianza dei diritti, venerdì 6 e venerdì 13 settembre dalle 17 alle 19 sarà in via Garibaldi (angolo Libreria Feltrinelli) per continuare a raccoglierea favore del referendum contro