Napoli | vuole entrare in auto nel Policlinico vigilantes glielo negano e poi lo aggrediscono

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 6 settembre 2024) Morto per le botte, colpito anche ai genitali. Carabinieri eseguono misura a carico di 4 persone Per delega del Procuratore della Repubblica (nel rispetto dei diritti degli indagati, da ritenersi presunti innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento fino a definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) si comunica quanto segue.