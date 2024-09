Napoli | Lukaku? Immarcabile

Leggi tutta la notizia su dailynews24

(Di venerdì 6 settembre 2024) Alessandro Buongiorno si è detto contento del proprio nuovo compagno di squadra Romelu. Secondo il difensore ex Torino, l’attaccante sarebbeÈ Romelumania a. È bastata una singola partita all’attaccante belga per mettersi in mostra nel capoluogo campano, dove ora sembra essere idolatrato da gran parte della tifoseria e non solo. L'articolo: “