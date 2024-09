NAPOLI-INTER 0-1 | HIGHLIGHTS | Lautaro vince il trofeo all’ultimo minuto! | EA SPORTS FC Supercup 2023 24

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 6 settembre 2024) L’solleva la Supercoppa per la terza volta consecutiva. L’attaccante argentino, che è stato in fiamme finora in questa stagione, ha colpito Guarda questo video su Youtube L'articolo0-1il! EAFC/24 proviene da JustCalcio.com.