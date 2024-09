Napoli e le origini della commedia con due atti unici de La magia dell’uovo

Leggi tutta la notizia su 2anews

(Di venerdì 6 settembre 2024) Nuovo appuntamento con la seconda edizione di Pianura Opera House in programma per domenica 8 settembre nell’anfiteatro del parcoanese di Pianura, a. In scena le voci più brillanti del teatro eletteratura napoletana: Salvatore Di Giacomo, Enzo Moscato e Annibale Ruccello. L’occasione arriva con i dueinseriti negli appuntamenti