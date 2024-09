MotoGp per Morbidelli il miglior venerdì del 2024 | Il podio? Darò tutto Martin in palla | Ok con le medie

Leggi tutta la notizia su riminitoday

(Di venerdì 6 settembre 2024) Quello di Misano è ilper Francoda quando è salito in sella alla Ducati del team Prima Pramac. L'ex vice iridato del 2020 ha chiuso al quarto posto ad un solo millesimo dal compagno di squadra Jorgeche l'ha preceduto. E non si esclude dalla lotta per il