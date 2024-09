Morto in parapendio È stata una fatalità Oggi l’addio al pilota

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 6 settembre 2024) "Perché la vita è un brivido che vola via, è tutto un equilibro sopra la follia". Suona come un triste presagio l’ultimo messaggio postato sui social da Antonio Angelini, ilcomasco didi 46 anni di San Fermo della Battaglia, che martedì pomeriggio è precipitato sulle pendici del Corno Birone, dopo essere decollato dal Cornizzolo. È l’immagine di un bimbo con in mano un aeroplanino in legno e, come commento, la citazione di Vasco Rossi. Gli altri post pubblicati sul suo profilo Instagram sono quasi tutti con video dei suoi voli, molti proprio dal Cornizzolo, e scatti insieme alla compagna e agli amici. Dagli accertamenti è emerso che si è trattato di un incidente e che Antonio ha compiuto tutto da solo; non risultano anomalie nell’attrezzatura, né responsabilità di altri.