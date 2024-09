Morta in casa e scoperta dopo mesi Esclusa morte violenta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 6 settembre 2024) Arezzo, 6 settembre 2024 – Per Carla Bazzani, la donna di 92 anni trovata senza vita nelladi via Montanara ad Arezzo che divideva con la figlia sessantenne, l'autopsia escluderebbe la. L'esame è stato effettuato oggi da Mario Gabrielli dell'equipe di medicina legale di Siena: da indiscrezioni confermerebbe le prime indicazioni fornite dalla ricognizione cadaverica effettuata ad Arezzo. Per risultanze più approfondite, secondo quanto emerso, occorrerà attendere una settimana. L'esame, a cui ha assistito l'avvocato Barbara Mugnai, legale della figlia della 92enne, farebbe risalire laad un periodo compreso tra i tre e i seicosi come emerso fin dall'accertamento iniziale. La sessantenne è al momento indagata per abbandono di incapace mentre sono in corso gli accertamenti bancari che dovranno stabilire un'eventuale truffa ai danni dello Stato.