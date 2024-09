Monza fumano e bevono sul bus | corsa sospesa traffico in tilt e due denunce

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 6 settembre 2024), 6 settembre 2024 – Trambusto ieri sera su un autobus a, fumo e alcol a bordo, unainterrotta. E alla fine l’intervento dei carabinieri con dueper interruzione di pubblico servizio. Erano all’incirca le 21 quando su uno degli autobus in servizio in città, all’altezza di via Manzoni, in centro, si è scatenato il parapiglia. Due viaggiatori di origine straniera sulla quarantina d’anni, privi di biglietto, hanno cominciato a fumare nonostante i divieti e il bus si è ovviamente riempito di fumo. In più, i due passeggeri bevevano alcolici ed erano in evidente stato di ubriachezza. L’autista è stato costretto a fermare laper affrontare i due e chiedere loro di scendere, ma i viaggiatori indisciplinati hanno risposto a male parole e hanno proseguito imperterriti con il proprio comportamento.