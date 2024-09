Montoro in Bici pedalata culturale gratuita per le vie del Borgo

Leggi tutta la notizia su avellinotoday

(Di venerdì 6 settembre 2024) La Pro Loco Circolo San Pantaleone, in sinergia con l'Associazione San Felice in Movimento, la Pro Loco Città die l'Amministrazione Comunale, organizza la III Edizione di "in", laper le vie del, alla scoperta dei luoghi e della storia del