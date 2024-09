Mondo dello sport in lutto addio al consigliere amico dei podisti Era nato per correre ci mancherà

Leggi tutta la notizia su riminitoday

(Di venerdì 6 settembre 2024) Ilriminese, e in particolare della corsa, è inper la scomparsa di Ciro Menghi. Molto conosciuto per la sua attività di atleta, da poco andato in pensione, è morto all’età di 60 anni dopo aver combattuto una malattia. Apprezzato tra gli appassionati di podismo, a