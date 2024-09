Mo | Idf ' uccisi 14 terroristi durante l' assedio di Jenin'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) Tel Aviv, 6 set. (Adnkronos) - Quattordici "" sono statil'di. Lo riferisce l'esercito israeliano in una dichiarazione, aggiungendo di aver arrestato più di 30 "sospettati" nel corso dell'alla città della Cisgiordania andato aventi per 10 giorni. Secondo il comunicato, tra le vittime c'è anche Wissam Hazem, identificato dall'esercito come il capo di Hamas a. L'Idf ha aggiunto di aver distrutto circa 30 esplosivi, nonché un deposito di armi sotterraneo situato sotto una moschea e un laboratorio per la produzione di esplosivi.