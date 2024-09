Milano | ordine avvocati ' politica si faccia carico di San Vittore servono interventi urgenti'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024), 6 set. (Adnkronos) - "A Sansi registra un sovraffollamento di oltre il 247% - le condizioni detentive e di chi lavora all'interno dell'istituto sono drammatiche. È un mondo inimmaginabile e lontano per i cittadini, ma di cui le istituzioni si devono fareunite. La realtà del carcere non ha bisogno di strumentalizzazioni o rappresentazioni di propaganda". Lo afferma il presidente dell'deglidiAntonino La Lumia a poche ore dall'ultima tragedia dietro le sbarre di Sandove un 18enne di origini egiziane è morto carbonizzato nell'incendio che sarebbe stato appiccato dal ragazzo e dal suo compagno di cella. "È fondamentale mettere in campo un lavoro istituzionale unitario, che vada oltre le appartenenze politiche. In gioco c'è il nostro senso di umanità e di civiltà .