Milano | nel pomeriggio capo ultrà Inter sarà interrogato in carcere Opera

(Di venerdì 6 settembre 2024), 6 set. (Adnkronos) – E’ stata fissato per il, nelmilanese di, davanti alla gip Lorenza Pasquinelli l’rogatorio di convalida del fermo di Andrea Beretta, ildell’accusato di aver ucciso a coltellate Antonio Bellocco, rampollo del clan di Rosarno e con affari nella curva Nord nerazzurra. Assistito dal difensore, l’avvocato Mirko Perlino, Beretta può decidere di rispondere, e ribadire che si è difeso durante una lite scoppiata mercoledì a Cernusco sul Naviglio, oppure decidere di non parlare. La decisione della giudice, che dovrà valutare le esigenze cautelari, è attesa per domani. L'articolo: nelrogato inCalcioWeb.