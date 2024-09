Milano detenuto di 18 anni muore carbonizzato in cella a San Vittore

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 6 settembre 2024) Undo 18di origini egiziane è mortonella notte nelladel carcere di San, a, a causa di un incendio che avrebbe appiccato lui stesso insieme al compagno di. Lo ha reso noto il segretario generale della Uilpa Polizia Penitenziaria, Gennarino De Fazio. "Non crediamo possa parlarsi di suicidio, ma è un'altra morte che si aggiunge ai 70 detenuti e ai 7 agenti che si sono tolti la vita dall'inizio dell'anno in quello che sempre piu' appare come un bollettino di guerra", ha affermato De Fazio.