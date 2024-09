Milano detenuto 18enne muore carbonizzato a San Vittore

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024), 6 set. (Adnkronos) - Undi 18 anni di origini egiziane è mortola scorsa notte mentre si trovava nella sua cella nel carcere milanese di San. Dalle prime ricostruzioni pare che l'incendio sia stato appiccato dal ragazzo e dal suo compagno di cella. Il giovane si trovava in cella per rapina, apprende l'Adnkronos da fonti qualificate. Illeso il compagno di cella del ragazzo, non ha avuto bisogno di soccorsi particolari. Sono in corso le indagini per ricostruire la vicenda. Indaga la procura die il pm Carlo Scalas ha aperto un fascicolo dove si stanno valutando le ipotesi di reato. In procura, per ora, è arrivato solo l'atto che identifica la vittima e le prime informazioni sulla dinamica, con le fiamme, forse appiccate come gesto di protesta, che avrebbero avvolto e incenerito il materasso. Nell'incendio non è rimasto ferito l'altro ragazzo.