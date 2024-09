Milan retroscena Morata | cosa ci fa a San Siro in incognito?

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 6 settembre 2024) Al rientro in campo dopo la sosta, ilriabbraccerà Alvaro. Il campione spagnolo, fermato da un guaio muscolare, sta lavorando, durante la sosta per le nazionali, per essere pronto già contro il Venezia e per le successive sfide contro il Liverpool e soprattutto l’Inter. Di queste gare, tutte importantissime, soprattutto per il destino di Fonseca, ovviamente il derby è quella più attesa. I tifosi scalpitano per il derby Inter-e anche Alvaronon vede l’ora di giocare. L’attaccante spagnolo, intervistato a Sky Sport, rivela un curiosoche lo ha visto protagonista, in, già di due derby in passato: “non vedo l’ora, sono venuto a vederne un paio da tifoso con cappellino e occhiali neri e nessuno se ne è reso conto.