Michela Rossi Incoronata Miss Adriatico 2024 al Serena Majestic di Montesilvano

(Di venerdì 6 settembre 2024) La serata, ricca di emozioni e suspense, è stata presentata dall’indossatrice Chiara Di Cintio e dal capo-animatore Giuseppe Forte. Venti concorrenti si sono sfidate in diverse categorie, sfilando in abiti eleganti, in bikini e in body olimpionico, con la divisa ufficiale della 48° edizione del concorso, sponsorizzata dalla “Falcone dolciaria”. Oltre alla vincitrice assoluta, sono stati assegnati altri titoli speciali: Martina Anniciello ha conquistatoAcqua & Sapone, Anna D’Incecco è stata premiata comeIntimo Unigross, mentre Alisia Strugaru ha vinto il titolo diCaffè Mokambo. Altri riconoscimenti sono andati a Vanessa Clerico, Agnese Ruggero, Natasha Diedkova, Siria Buccella, Giorgia Martinelli, Silvia Rantucci, Perla Di Giampaolo e Shasa Cappellari.