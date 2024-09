Mic | Bonelli ' Sangiuliano ministro dimezzato non può rappresentare l' Italia'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) Roma, 6 set (Adnkronos) - “Alla luce di quanto accaduto nell'ultima settimana con l'affaire Boccia, ildella Cultura non può rimanere al suo posto, deve dimettersi immediatamente!è attualmente un ‘, travolto dagli eventi, che non puòil nostro Paese durante in un contesto così importante come quello del G7 della Cultura". Lo dice il portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo