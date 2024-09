Mic | Bonelli ‘dimissioni Sangiuliano obbligatorie ma magistratura faccia chiarezza’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 6 settembre 2024) Roma, 6 set. (Adnkronos) – “Le dimissioni del ministrorappresentano un passaggio obbligatorio ma non mettono la parola fine a una vicenda che necessita di un chiarimento profondo e trasparente. Non bastano le dimissioni in merito a questioni di estrema gravità, che coinvolgono l?utilizzo di risorse pubbliche e la gestione di informazioni riservate”. Così in una nota il deputato di AVS e portavoce nazionale di Europa Verde, Angelo.“È necessario andare a fondo per verificare tutti i comportamenti tenuti all’interno del Ministero della Cultura, e accertare se siano stati commessi abusi o violazioni di legge. Sarà compito dellavalutare la rilevanza penale dei fatti e stabilire le eventuali responsabilità.