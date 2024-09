Medjugorje Messaggio della Madonna | Con la preghiera semplice si possono fare dei miracoli

Leggi tutta la notizia su lalucedimaria

(Di venerdì 6 settembre 2024) Lanel suoscelto per oggi, afferma una verità che ci deve indurre a una riflessione: quanto crediamo nella potenza? Le sue parole nel suoscelto per oggi, ci invitano a prendere seriamente in considerazione come preghiamo, se la nostra orazione si riduce a una sterile sequenza, o L'articolo: “Con lasidei” proviene da La Luce di Maria.