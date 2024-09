Medico-fisiatra ' peso zaino max 4 kg a rischio postura bambini'

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di venerdì 6 settembre 2024) Roma, 6 set. (Adnkronos Salute) - Manca poco al suono della campanella che farà rientrare in classe gli studenti italiani, e sono anche i giorni degli acquisti di libri, diari e zaini. Proprio suldi questi ultimi è bene ricordare, anche in occasione della Giornata mondiale della fisioterapia c