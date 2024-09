Mattarella | Sconcertanti le critiche al progetto europeo le scelte non sono imposte da poteri oscuri ma concordate in sede comunitaria

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) “Lerivolte allo vogliono, di volta in volta, come una mera utopia consolatoria, frutto delle sofferenze della Seconda guerra mondiale, oppure lo definiscono talvolta come espressione funzionale di un passo ulteriore del modello di sviluppo proprio alla globalizzazione capitalistica internazionale”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio, nel corso del Forum Teha di Cernobbio. “L’eredità dei passi chestati compiuti – prosegue – può essere riassunta – a badare al dibattito contemporaneo presente in alcuni Paesi europei – tra la considerazione dell’appartenenza all’Unione come un vincolo, talora soffocante, per coloro che vi hanno aderito, oppure come un’opportunità, forse l’unica per il nostro continente, collocato in un mondo – i Brics insegnano – fatto sempre più di giganti.